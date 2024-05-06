En Hernani ya pueden ser visitadas cinco exposiciones sobre Cuba, preludio de la jornada “Gora Kuba Burujabe!” este sábado 11 de mayo

Cubainformación.- Desde el 4 de mayo ya pueden ser contempladas, en la localidad guipuzcoana de Hernani, cinco exposiciones creadas por la asociación vasco-cubana de amistad Euskadi-Cuba que, este sábado 11 de mayo, desde las 12 horas, realizará una jornada solidaria titulada “Gora Kuba Burujabe!” ("¡Viva Cuba Soberana!"), en la Kulturarteko Plaza Feminista del citado municipio vasco.

Los lugares y las exposiciones son:

Kulturarteko Plaza Feminista

Expos: “Cubanas desde el corazón”, “Cuba: Revolución Sexo-Diversa” y “La Cuba de Tasio”.

Florida Auzoa, 28

Hasta el 24 de mayo

Kide Kafetegia

Expo: “Cubanas desde el corazón”

Bº Karobieta, 1

Hasta el 13 de junio

Goiz Argi Taberna

Expo: “Cuba: Revolución Sexo-Diversa”

Nafar 19

Hasta el 13 de junio

Goiz Eguzki Gizarte-Etxea

Expo: "Operación Milagro: solidaridad médica cubana en Argentina"

Atzieta, 16

Hasta el 13 de junio

Herrilur denda

Expo: “Mujeres cubanas y vascas: protagonistas de la soberanía alimentaria”

Ispizua Kalea, 13

Hasta el 13 de junio

“Gora Kuba Burujabe!” jardunaldiak Kubako emakumeek AEBen blokeoaren aurrean duten erresistentzia azalduko du: Hernani, maiatzak 11 larunbata

"Gora Kuba Burujabe!" da maiatzaren 11n, larunbata, Hernanin (Gipuzkoa) ospatuko den elkartasun eta jai egunaren izenburua, Euskadi-Cuba elkartasun elkarteak eta Sierra Maestra-Euskadi eta Desembarco del Granma kubatar emigrazioaren erakundeek antolatuta.

Jardunaldiak Hernaniko Udalaren eta Hernaniko Kooperazio Taldearen babesa du, eta "Hernani munduari begira" programaren hiru ekintzetako bat da. Honek maiatzean zehar, nazioarteko hainbat errealitate hurbilduko ditu Gipuzkoako herriari.

"Gora Kuba Burujabe!" jardunaldia AEBko Gobernuak Kubari ezartzen dion blokeo ekonomiko, finantzario eta komertziala salatzen duen oihua izango da. Blokeo hori, duela gutxi jarritako berrehun zigor baino gehiagok larriagotu da. Ondorioak elikagaien, medikamentuen eta erregaiaren hornidurarik eza eta migrazio-olde gogor bat izan dira, biktima nagusiak Kubako emakumeak izanik.

Jaialdia Kulturarteko Plaza Feministan egingo da, Florida 28an, bi jarduera nagusirekin.

12:00etan, gaztelaniazko mahai-ingurua izango da, "Kuba gaur: blokeoak hausten dituzten emakumeak" izenburupean. Bertan, Claudia González antropologoak, Milagros Acea ekonomistak eta Raquel Cadet enpresariak parte hartuko dute. Euskal kirolari, gizarte ekintzaile eta Euskadi-Cubako kidea den Endika Guarrotxenak gidatuko du solasaldia.

Ezkerretik eskumarantz: Raquel Cadet, Claudia González eta Milagros Acea.

Ondoren, 13:30etan, Yaíma Orozco eta Maygred Bourricaudy (Dúo Jade) taldeen kontzertua izango da.

Egunean zehar, Kubako janari eta edariarekin postu bat egongo da, baita liburuak eta bestelako materialak saltzeko ere.

Kulturarteko Plaza Feministan ere, maiatzaren 4tik 24ra, “Kubako Emakumeak, Bihotzetik”, “Kuba: Iraultza Sexu-Anitza” eta “Tasioren Kuba” erakusketak ikusi ahal izango dira. Azken honen egilea, Javier Etayo (Tasio) marrazkilari nafarra, hilaren 11n izango da.

Gainera, Hernaniko beste toki batzuetan (Kide Taberna, Goiz Argi Taberna, Goiz Eguzki Gizarte-Etxea eta Herrilur denda), ekainaren erdialdera arte, "EH eta Kubako emakume nekazariak, elikadura-burujabetzaren protagonistak" eta “Operación Milagro: osasun elkartasun kubatarra Argentinan" erakusketak egongo dira, baita lehen aipatutakoen zati bat ere.

Prentsa-kontaktua: 656410687

Yaíma Orozco eta Maygred Bourricaudyri buruz

Yaíma Orozco La Trovuntivitiseko kidea da, Santa Klara hiriko kantautore gazteen kolektiboa, "Entremanos" Kubako Telebistako saioko aurkezlea eta Longina Jaialdiko batzorde antolatzaileko kidea. Cubadisco 2020-21 Saria jaso zuen Mi Libertad albumagatik.

Maygred Bourricaudy gitarra-jotzailea eta Dúo Jadeko kideetako bat da, Yanaysa Prietorekin batera. Talde horrek Kubako musika tradizionalera hurbiltzen gaitu, indigenen, afrikarren eta europarren eraginekin, Karibeko kultura anitzeko fusioa eta trova feminista afro-kubatar eta afro-karibetarra aldarrikatuz. Bere musika estiloen ibilbidea nengonetik txangüira doa, trobadoresko dantza menditarretik eta soinutik igaroz.

Ikusi, halaber:

Yaíma Orozco (Ecured)

YouTube-kanala: Yaíma Orozco

Yaíma Orozco: historia de guitarra y trova

Yaíma Orozco: me siento una mujer libre cuando hago canciones

Dúo Jade: caminando por la música cubana

YouTube-kanala: Dúo Jade

Dúo Jade: Estamos Contigo kontzertua

Elkarrizketa: `La trova cubana cantada por mujeres tiene un sello particular´

Kubari buruzko bost erakusketa

1 - "Kubako Emakumeak, Bihotzetik"

Roberto Chile argazkilari eta dokumentalista kubatarrak Kubako eta munduko hogei bat artista biltzen ditu, Kubako emakumeek lan, kultura, kirol eta espirituaren arloan duten protagonismoa erakusteko, eta AEBko Gobernuak beren bizitza eta giza eskubideen gainean duen blokeo kriminala salatzeko.

Artistak: Adrián Lamela Aragonés, Albino Moldes, Andrea López, Dilliam Pérez, Dougie Souness, Ernesto Castiñeira de Dios, Frank Daniel Rodríguez García, Iván Carbonel Machuty, Juan Carlos Romero, Juan Javier Medina, Natasha Forcade Gómez, Nileyan de la Caridad Rodríguez, Rebekah Bowman, Ricardo López Hevia, Roberto Chile, Roberto Fumagalli, Tomas Inda Barrera, Valentín de Jesús Sanz González, Yamila Ismael Sotomayor.

Ikusi, halaber: Exposición "Cubanas desde el Corazón" será inaugurada en Bilbao por el dúo Buena Fe

2 - "Kuba: Iraultza Sexu-Anitza"

Metro bateko 25 mihisetan, Kubako Sexu Hezkuntzako Zentro Nazionalaren (Cenesex) 30. urteurrenari eta haren jarduera zientifiko eta sentsibilizatzaile ikaragarriari tributu bat egiten zaio, nabarmen lagundu baitu Kubako legeetan eta gizarte-kontzientzian aldaketa positiboak izaten, sexu- eta genero-orientazio askearen errespetuaren alde eta homofobiaren, transfobiaren eta genero-indarkeriaren aurka.

Ikusi, halaber:

Cuba: Revolución Sexo-Diversa (Cenesexen 30 urte - Bideoa)

Cenesex, 30 urte (hainbat material)

3 - "Tasioren Kuba"

Javier Etayo, "Tasio" umorista grafiko nafarraren binetak dira. Egin eta Gara egunkarietako binetagilea hainbat hamarkadatan izan delako oso ezaguna, 2007tik paperezko Cubainformaciónekoa ere bada. Hain zuzen ere, hedabide horretan egindako kolaborazioek osatzen dute aipatutako erakusketa, eta "Cuba: verdades y mentiras" liburuan ere isla du.

Ikusi, halaber:

"La Cuba de Tasio": una exposición de amor, humor y solidaridad (Bideoa)

Elkarrizketa: `Viviendo en Cuba aprendí solidaridad y también... mucho humor´: Tasio, humorista gráfico vasco

4 - "Euskal Herriko eta Kubako emakume nekazariak, elikadura-burujabetzaren protagonistak"

Josu Trueba eta Pau Collen argazki dokumentalekin, eta Euskadi-Cubaren eta EHNE-Bizkaia nekazarien sindikatuaren ideiatik abiatuta, zortzi emakume nekazari kubatar eta zortzi euskal herritarren eguneroko zereginak biltzen ditu erakusketak.

Ikusi, halaber: Mujeres campesinas cubanas y vascas, protagonistas de la soberanía alimentaria

5 - “Operación Milagro: osasun elkartasun kubatarra Argentinan"

Cordobako (Argentina) "Ernesto Che Guevara" Oftalmologia Zentroan egindako lana jasotzen du. Zentro horretan garatzen da "Operación Milagro" doako operazio oftalmologikoen Kubako programa solidarioa. Argentinan 50 mila pertsona baino gehiago izan dira programa honen onuradun, herrialde hartan "Un Mundo Mejor Es Posible" (UMMEP) Fundazioak koordinatua.

Ikusi, halaber:

Exposición “Operación Milagro: Solidaridad Médica de Cuba en Argentina” sigue recorrido

Operación Milagro: solidaridad médica cubana en Argentina (apoyos internacionales)





Jornada “Gora Kuba Burujabe!” expondrá la resistencia de las mujeres cubanas frente al bloqueo de EEUU: Hernani, sábado 11 de mayo

“Gora Kuba Burujabe!”* es el título de la jornada solidaria y festiva que, el sábado 11 de mayo, se celebrará en Hernani (Gipuzkoa), organizada por la asociación de solidaridad Euskadi-Cuba y las entidades de la emigración cubana Sierra Maestra-Euskadi y Desembarco del Granma.

La jornada cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Hernani y Hernaniko Kooperazio Taldea y es una de las tres que componen la programación de “Hernani Munduari begira” (Hernani mirando al mundo) que, durante el mes de mayo, acercará a la localidad guipuzcoana diversas realidades internacionales.

“Gora Kuba Burujabe!” será un grito de denuncia del bloqueo económico, financiero y comercial que el Gobierno de EEUU impone sobre Cuba, agravado por más de doscientas sanciones recientes, con consecuencias palpables en forma de desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible, así como de una fuerte ola migratoria, y cuyas principales víctimas son las mujeres cubanas.

La jornada se realizará en la Kulturarteko Plaza Feminista, ubicada en Florida 28, con dos actividades principales.

A las 12:00 horas, habrá una mesa redonda (en castellano), bajo el título “Cuba hoy: mujeres que rompen Bloqueos”, en la que intervendrán las cubanas: Claudia González, antropóloga; Milagros Acea, economista; y Raquel Cadet, empresaria. Conducirá el coloquio Endika Guarrotxena, deportista, activista social vasco y miembro de Euskadi-Cuba.

De izquierda a derecha: Raquel Cadet, Claudia González y Milagros Acea.

A continuación, a las 13:30, hay programado un concierto de Yaíma Orozco y Maygred Bourricaudy (Dúo Jade).

Durante la jornada, habrá un puesto con comida y bebida cubanas, así como de venta de libros y otros materiales.

También en la Kulturarteko Plaza Feminista, entre el 4 y el 24 de mayo, se podrán visitar las exposiciones “Cubanas desde el corazón”, “Cuba: Revolución Sexo-Diversa” y “La Cuba de Tasio”. El autor de esta última, el dibujante navarro Javier Etayo (Tasio), estará presente el día 11.

Además, en otras localizaciones de Hernani (Kide Taberna, Goiz Argi Taberna, Goiz Eguzki Gizarte-Etxea y Herrilur denda) y hasta mediados de junio estarán ubicadas las exposiciones “Mujeres cubanas y vascas: protagonista de la soberanía alimentaria” y "Operación Milagro: solidaridad médica cubana en Argentina", así como parte de las antes mencionadas.

Contacto de prensa: 656410687

* “¡Viva Cuba Soberana!” (traducción del euskara, idioma vasco).

Sobre Yaíma Orozco y Maygred Bourricaudy

Yaíma Orozco es miembro de La Trovuntivitis, colectivo de cantautoras y cantautores jóvenes de la ciudad de Santa Clara, ha sido presentadora del programa de la Televisión Cubana “Entremanos” y miembro del comité organizador del Festival Longina. Fue Premio Cubadisco 2020-21 por su álbum Mi Libertad.

Maygred Bourricaudy es guitarrista y una de las componentes del Dúo Jade, junto a Yanaysa Prieto, formación que nos acerca a la música tradicional cubana, con influencias indígenas, africanas y europeas, reivindicando la fusión multicultural caribeña y una trova feminista afro-cubana y afro-caribeña. Su recorrido de estilos musicales va del nengón al changüí, pasando por el danzón montuno trovadoresco y el son.

Ver también:

Yaíma Orozco en Ecured

Canal YouTube de Yaíma Orozco

Yaíma Orozco: historia de guitarra y trova

Yaíma Orozco: me siento una mujer libre cuando hago canciones

Dúo Jade: caminando por la música cubana

Canal YouTube del Dúo Jade

Dúo Jade: concierto Estamos Contigo

Entrevista: `La trova cubana cantada por mujeres tiene un sello particular´

Cinco exposiciones sobre Cuba

1 - “Cubanas desde el corazón”

El fotógrafo y documentalista cubano Roberto Chile reúne a una veintena de artistas de Cuba y del mundo, que muestran el protagonismo de las mujeres cubanas en el ámbito laboral, cultural, deportivo y espiritual, y denuncian el criminal bloqueo del Gobierno de EEUU sobre sus vidas y derechos humanos.

Artistas: Adrián Lamela Aragonés, Albino Moldes, Andrea López, Dilliam Pérez, Dougie Souness, Ernesto Castiñeira de Dios, Frank Daniel Rodríguez García, Iván Carbonel Machuty, Juan Carlos Romero, Juan Javier Medina, Natasha Forcade Gómez, Nileyan de la Caridad Rodríguez, Rebekah Bowman, Ricardo López Hevia, Roberto Chile, Roberto Fumagalli, Tomas Inda Barrera, Valentín de Jesús Sanz González, Yamila Ismael Sotomayor.

Ver también: Exposición "Cubanas desde el Corazón" será inaugurada en Bilbao por el dúo Buena Fe

2 - “Cuba: Revolución Sexo-Diversa”

En 25 lienzos de un metro se realiza un tributo al 30 aniversario del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex) de La Habana, y a su impresionante actividad científica y sensibilizadora, que ha contribuido de manera notable a cambios positivos en las leyes y en la conciencia social de Cuba en favor del respeto a la libre orientación sexual y de género y en contra de la homofobia, la transfobia y la violencia de género.

Ver también:

Cuba: Revolución Sexo-Diversa (Video por los 30 años del Cenesex)

Diversos materiales por los 30 años de Cenesex

3 - “La Cuba de Tasio”

Son viñetas del humorista gráfico navarro Javier Etayo, "Tasio". Muy conocido por ser, durante varias décadas, el viñetista de los diarios Egin y Gara, también lo es de Cubainformación en papel desde 2007. Precisamente son sus colaboraciones en este medio las que conforman la citada exposición, con reflejo, igualmente, en el libro "Cuba: verdades y mentiras".

Ver también:

"La Cuba de Tasio": una exposición de amor, humor y solidaridad (en video)

`Viviendo en Cuba aprendí solidaridad y también... mucho humor´: Tasio, humorista gráfico vasco (+ Fotos)

4 - “Mujeres cubanas y vascas: protagonistas de la soberanía alimentaria”

Con fotografías documentales de Josu Trueba y Pau Coll, y a partir de la idea de Euskadi-Cuba y del sindicato agrario EHNE-Bizkaia, la exposición recoge el quehacer diario de ocho mujeres campesinas cubanas y ocho vascas.

Ver también: Mujeres campesinas cubanas y vascas, protagonistas de la soberanía alimentaria

5 - "Operación Milagro: solidaridad médica cubana en Argentina"

Recoge el trabajo en el Centro Oftalmológico “Ernesto Che Guevara” de Córdoba (Argentina), donde se desarrolla el programa solidario cubano de operaciones oftalmológicas gratuitas "Operación Milagro". En Argentina han sido beneficiadas más de 50 mil personas por este programa, coordinado en aquel país por la Fundación “Un Mundo Mejor Es Posible” (UMMEP).

Ver también:

Exposición “Operación Milagro: Solidaridad Médica de Cuba en Argentina” sigue recorrido

Operación Milagro: solidaridad médica cubana en Argentina (apoyos internacionales)