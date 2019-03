Euskal Herria: partidos, sindicatos y Coordinadora de ONGD denuncian intervención en Venezuela y piden respeto a su gobierno electo Noticias de Euskadi-Cuba Cubainformación.- En Euskal Herria, partidos, sindicatos y numerosos colectivos sociales, entre ellos la Coordinadora de ONGD, lanzaron un comunicado titulado "Desde Euskal Herria, ¡no a la injerencia externa y no a la intervención!". Denuncian los intentos de desestabilización en Venezuela, apoyan la iniciativa de diálogo y paz encabezada por los gobiernos de México, Uruguay, Bolivia y 14 paises del Caribe, y piden "respeto" a la "soberanía", al "Gobierno y sus instituciones" y a "la voluntad popular expresada en múltiples ocasiones" en Venezuela. Euskadi-Cuba es una de las organizaciones que se adhiere. A continuación el comunicado enviado a los medios de comunicación. Desde Euskal Herria no a la injerencia externa, no a la intervención Ni en Venezuela ni en ningún sitio Las organizaciones firmantes de este texto queremos mostrar nuestra preocupación por la situación en la que se encuentra la República Bolivariana de Venezuela. Hace más de un mes que la Injerencia Externa ha llevado a Venezuela a una situación límite y durante los últimos días hemos presenciado una escalada que parece llevarnos a un endurecimiento del bloqueo que sufre el país y a una peligrosa escalada bélica. Las organizaciones firmantes de este documento queremos manifestar nuestro apoyo al esfuerzo por el diálogo y la paz realizado por México, Uruguay, Bolivia y 14 paises del Caribe. Desde nuestros respectivos espacios y roles acompañamos y adherimos a las iniciativas de diálogo y negociaciones políticas que tienen como objetivo la paz en la región y el mundo, y mostramos nuestro compromiso para evitar y denunciar una posible intervención militar extranjera. Llamamos al respeto de la soberanía de Venezuela, al respeto de su Gobierno y sus instituciones, así como al respeto de la voluntad popular expresada en múltiples ocasiones. Euskal Herriak Kanpo injerentzia eta interbentzioei EZ! Ez Venezuelan ezta inon ere Testu hau sinatzen dugun erakundeok gure kezka erakutsi nahi dugu Venezuelako Errepublika Bolivariarraren egoeraz. Duela hilabete baino gehiago emandako Kanpo esku-hartzeak muturreko egoera batera eraman du Venezuela eta, azken egunetan, herrialdeak pairatzen duen blokeoa gogortzea eta gerra-eskalada arriskutsu bat emango direnaren zantzuak ikusi ditugu. Dokumentu hau sinatzen dugun erakundeok gure babesa adierazi nahi diogu Uruguay, Mexiko, Bolivia eta Karibeko 14 herrialdeek elkarrizketaren eta bakearen alde egiten ari diren esfortzuari. Gure espazio eta roletatik, eskualdean eta munduan bakea helburu duten elkarrizketa eta negoziazio politikoei lagunduko diegu eta atzerriko esku-hartze militarra saihesteko eta salatzeko gure konpromisoa erakusten dugu. Venezuelaren subiranotasunaren, bere gobernuaren eta bere instituzioak errespetatzeko deia luzatzen dugu eta, era berean, hainbat alditan adierazitako herriaren borondatea errespetatzea. Comparte este artículo