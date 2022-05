Euskadi-Cuba denuncia el bloqueo a transferencias para cooperación y a seguro de su cooperante y una campaña planificada de acoso Noticias de Euskadi-Cuba Euskadi-Cuba, asociación que lleva más de 30 años siendo puente de cooperación entre los pueblos vasco y cubano (1), desea denunciar públicamente varios hechos recientes que apuntan a una campaña organizada en su contra. Contacto de prensa: 944151107 - 656410687 - Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla 1. Bloqueo a transferencia para comprar sistemas de riego y otros insumos de proyectos de cooperación El 5 de noviembre, en aplicación del bloqueo financiero del gobierno de EEUU a Cuba, el banco de uno de nuestros proveedores habituales, ubicado en México, devolvió una transferencia por 23.854 euros, destinados a la compra de sistemas de riego y herramientas para varias cooperativas cubanas, en el marco del proyecto de cooperación “Mujeres protagonistas en el movimiento de la Agricultura Urbana ecológica en La Habana”, subvencionado por el Ayuntamiento de Bilbao. 2. Cooperante sin seguro médico En verano, la compañía de seguros que daba cobertura médica a la cooperante de Euskadi-Cuba en La Habana, comunicó que rescindía la renovación de la póliza sanitaria. El motivo, el rechazo de su banco a recibir transferencias realizadas desde Euskadi-Cuba, en cumplimiento de las leyes del bloqueo económico de EEUU contra la Isla. A día de hoy, la citada cooperante no tiene una alternativa, ya que la otra compañía que brinda una cobertura de unas características similares ya expulsó a Euskadi-Cuba porque “no trabaja con Cuba”, es decir, por temor a ser multada por el Departamento del Tesoro de EEUU. 3. Lista de países que patrocinan el terrorismo El último incidente similar había ocurrido en 2018, cuando tres transferencias de fondos enviadas por Euskadi-Cuba fueron retenidas por entidades bancarias intermediarias, temerosas de las sanciones de EEUU (2). En aquel caso se trataba de subvenciones no para proyectos en la Isla, sino para apoyar la cooperación médica cubana solidaria en Argentina. En los tres casos, tras demostrarse que Euskadi-Cuba no es una entidad cubana, sino europea, se consiguió materializar la operación mediante otro banco, pero asumiendo gastos adicionales y un retraso de varios meses en la ejecución de los proyectos. También en 2018, las compañías PayPal y Stripe, en cumplimiento del bloqueo de EEUU, negaron sus servicios a Euskadi-Cuba cuando se dispuso abrir una campaña de captación de donaciones (3). Solo la colaboración solidaria de otra ONGD, no vinculada de manera directa a la solidaridad con Cuba, permitió llevar adelante dicha campaña. En cualquier caso, es necesario señalar que, tras la inclusión de Cuba en la “Lista de países que patrocinan el terrorismo” (4), una de las últimas decisiones del ex presidente Donald Trump como pago a los favores políticos de la ultraderecha cubanoamericana de Florida, la aplicación del bloqueo financiero es mucho más estricta (5). Hoy, a pesar de todos los pronósticos y en claro incumplimiento de su programa electoral, la administración de Joe Biden no ha levantado ni esta ni el resto de las 243 sanciones a Cuba impuestas por Trump y trata de aprovechar la situación de desabastecimiento y penuria económica del país, provocada por el bloqueo, las sanciones y la ausencia de ingresos por turismo durante 20 meses, a la espera de un estallido social (6). Por todo ello, es necesario subrayar que la denuncia que realiza Euskadi-Cuba sobre el bloqueo a sus transferencias, los gastos o las demoras en la ejecución de sus proyectos solidarios, son apenas una anécdota frente al impacto brutal del bloqueo de EEUU en las condiciones de vida de la población cubana (7). 4. Dos interpelaciones en el Parlamento vasco de PP y Cs contra Euskadi-Cuba por “minar a Europa” A finales de septiembre, el “grupo vasco popular-ciudadanos” (Partido Popular y Ciudadanos) en el Parlamento vasco, presentó una interpelación a la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, acerca de las subvenciones a proyectos de cooperación de Euskadi-Cuba. La respuesta del Gobierno vasco fue clara: estas subvenciones “se han concedido mediante procedimientos de concurrencia competitiva”, al estar nuestra asociación entre “aquellas entidades que obtienen mayor puntuación en la baremación de los proyectos (…) de acuerdo a lo que prevé el Decreto regulador” (8). Añadir que, sobre estos proyectos se presentan sucesivos informes y pruebas contables y gráficas, al margen de otros mecanismos de fiscalización de las instituciones. La respuesta no convenció a PP y Cs que, en una nueva interpelación, presentada el 8 de noviembre, cargaba de nuevo contra las subvenciones a Euskadi-Cuba, ya que “se destinan a `minar´ a Europa”, al ser “proyectos de cooperación que exaltan el régimen dictatorial que gobierna en Cuba”. Tal como lo leen. El objetivo es claro y evidente: estos partidos políticos, a petición y en coordinación con organizaciones “anticastristas” de Madrid y Miami, tratan de presionar a la Agencia Vasca de Cooperación (Gobierno vasco) y al resto de instituciones (diputaciones y ayuntamientos) con el objetivo de conseguir un veto político (público o velado) a Euskadi-Cuba, una ONGD que, desde 2013 -por mencionar el periodo más reciente- ha recibido de las instituciones vascas 3,4 millones de euros para 18 proyectos de cooperación al desarrollo (9). Con esos fondos “para minar a Europa” ha contribuido a la mejora de las condiciones de vida de miles de personas en la Isla y a aliviar -lo que, al parecer, más les duele- los efectos del ilegal y brutal bloqueo de EEUU, en forma de envío de sistemas de riego, invernaderos o tractores, que han conseguido mejorar la producción de alimentos en algunas comunidades cubanas (10). 5. PP busca reeditar el veto ilegal a Euskadi-Cuba de 2006 Este macartismo no es nuevo. El PP ya aplicó, en 2006,un veto ilegal a Euskadi-Cuba cuando, en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, su alcalde entonces, el “popular” Alfonso Alonso, anuló la decisión del Servicio Técnico de Cooperación de aprobar el proyecto “Electrificación solar de 70 viviendas campesinas en zonas rurales de difícil acceso en la provincia de Guantánamo”, presentado por nuestra asociación (11). Al siguiente año, el PP trató de imponer el mismo veto a un nuevo proyecto de Euskadi-Cuba, pero la protesta y presión de toda la oposición, de los sindicatos del consistorio, del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de Euskadi y de 131 colectivos, en solidaridad con nuestra asociación, lo impidió (12). 6. Persecución a Euskadi-Cuba por la “Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo”, ligada a VOX La actual persecución a Euskadi-Cuba comenzó en abril, cuando la organización denominada “Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo” (13), ligada a la ultraderecha cubanoamericana, solicitó a varias instituciones vascas “toda la documentación obrante en manos de la administración pública relativa” a las subvenciones a los proyectos de cooperación de Euskadi-Cuba, entre ellas “pruebas de ejecución”, “pruebas del coste detallado” e “informes de seguimiento”. La citada “Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo” está presidida por Sayde Chaling-Chong, excandidato del partido VOX (14), y Lázaro Mireles, su Secretario-General, milita actualmente en ese partido (15). Ambos son cubanos residentes en el Estado español, y Chailing-Chong es el cabecilla del acoso violento y permanente al Consulado de Cuba en Barcelona, ejecutado también desde el mes de abril y denunciado en reiteradas ocasiones a las autoridades catalanas y españolas (16). 7. Querella contra Euskadi-Cuba de Prisioners Defenders Otra de las organizaciones implicadas en la campaña contra Euskadi-Cuba es Prisioners Defenders (PD), con sede en Madrid, que ha presentado una querella contra la asociación por el contenido de un material publicado en el portal Cubainformación, que denuncia la colaboración de la citada organización con el bloqueo de EEUU, a través de su persecución de los acuerdos médicos internacionales de Cuba que sirven para sostener el sistema público de salud de la Isla y aliviar los efectos de la guerra económica de Washington (17). PD publicó, a finales de septiembre, una nota de prensa con mentiras tales como que "la justicia ha abierto una investigación en relación con las actividades de la asociación Euskadi-Cuba" (18). Algo completamente falso, ya que no existen diligencias judiciales abiertas que estén investigando actividades de la asociación. Existe única y exclusivamente una querella presentada por supuestas injurias y calumnias, las partes han realizado sus declaraciones ante el juez, y se ha solicitado el archivo de las actuaciones. 8. Falsedades sin derecho a réplica en ABC y El Correo Pero las falsedades de la citada nota fueron llevadas a portada y página completa por el diario ABC en papel, el 29 de septiembre, con el titular “El Gobierno vasco riega con fondos europeos a la asociación Euskadi-Cuba para minar instituciones y desestabilizar”, afirmando que los fondos a Euskadi-Cuba están “destinados a minar Europa y sus instituciones”, ya que “el objetivo de esa asociación es desestabilizar Europa y España” (19). Decir que también El Correo, diario de mayor tirada en Bizkaia, publicó el 30 de septiembre un reportaje titulado “Polémica por la subvención del Gobierno vasco a una ONG procastrista” (20) y el 5 de noviembre otro bajo el título de “El Gobierno vasco admite ayudas de 3,3 millones a una ONG procastrista durante nueve años”, reproduciendo varios de los contenidos falsos de la nota de PD (21). En este mismo diario se publicó, además, un artículo de opinión con el título de “El chiringuito cubano” (22). En ninguno de los casos se dirigieron a nuestra asociación para contrastar la información. 9. Pintadas y agresiones a Euskadi-Cuba Euskadi-Cuba desea denunciar, asimismo, las amenazas telefónicas y en redes sociales recibidas, desde la ultraderecha de origen cubano, así como la pintada aparecida en la fachada del local, y el intento de agresión física por parte de varios incontrolados, seguidores de la iniciativa “Patria y Vida”, en varias de las concentraciones solidarias respaldadas por nuestra asociación, principalmente en la que se realizó en Bilbao, el 15 de julio, en respaldo de la soberanía de Cuba y en contra del bloqueo (23). 10. Campaña planificada y coordinada desde Miami y Madrid La concatenación de todos estos hechos nos lleva a interpretarlos como una campaña específica contra Euskadi-Cuba, ideada desde las organizaciones del llamado “anticastrismo”, ubicadas principalmente en Miami y Madrid, que cuentan con fondos del Gobierno de EEUU (20 millones anuales de las agencias NED y USAID) para la desestabilización política de Cuba, el sostenimiento de decenas de medios digitales, el desarrollo de constantes campañas de redes sociales, así como para las labores de lobby en apoyo de la estrategia de Washington de asfixia económica y aislamiento político de la Isla (24). La demonización de los colectivos solidarios y el freno a los fondos de cooperación para Cuba son también objetivo de estas iniciativas. Debido al volumen de proyectos de cooperación impulsados por Euskadi-Cuba con fondos institucionales vascos, y a la consolidación del portal Cubainformación, creado en 2007 por nuestra asociación y herramienta clave para dar otra visión informativa sobre la Isla en el exterior y visibilizar la solidaridad con Cuba en diversos países, Euskadi-Cuba está en la diana de esta campaña. Campaña que, además, es un ataque a las propias instituciones públicas vascas (Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos), a quienes se acusa, de manera directa, de no velar por el control de sus fondos de cooperación que, nos dicen, son gastados en “desestabilizar Europa y España”. 11. Solidaridad con Euskadi-Cuba desde instituciones y ONGD Euskadi-Cuba agradece todas las muestras de simpatía y solidaridad recibidas en estos meses. Hemos mantenido contactos con representantes de varias instituciones vascas, que nos han hecho llegar su comprensión de los hechos y del objetivo de toda esta campaña de mentiras. La Coordinadora de ONGD de Euskadi, compuesta por más de 80 ONGD de distinto signo, se ha solidarizado con Euskadi-Cuba, considerando las falsas acusaciones aparecidas en medios “como un ataque contra el trabajo de las ONGD en su conjunto” (25). La plataforma de ONGD Elkartasuna Eraldatuz consideró esta campaña como “un ataque específico a las organizaciones que apuestan decididamente por el internacionalismo, la solidaridad, por el encuentro entre pueblos y movimientos sociales, así como por la denuncia de las causas que originan las desigualdades entre los pueblos y los países” (26). Y desde diferentes partidos, colectivos y sindicatos se ha mostrado la solidaridad con la asociación (27). 12. Campaña de material higiénico-sanitario y un nuevo “Kuba eguna” para decir “Unblock Cuba!” La estrategia desde EEUU es evidente. Apuestan por que el bloqueo, las sanciones y la pandemia, que han dinamitado los ingresos de Cuba y provocado penurias, descontento y protestas, más una lluvia de millones para las acciones de lobby, propaganda mediática y campañas de redes sociales, den pronto el fruto esperado: la caída del gobierno y la Revolución cubana. La iniciativa de una supuesta “marcha cívica” en la Isla para el 15 de noviembre, amparada, financiada y organizada por el gobierno de EEUU, se enmarca en esta estrategia (28). La apuesta por la asfixia necesita destruir todas y cada una de las fuentes de ingreso de Cuba, todas las vías que impliquen un alivio al bloqueo: una de ellas, los proyectos de cooperación para el desarrollo. Toda esta campaña es una parte más del bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba, una violación flagrante, sistemática y masiva de los derechos humanos de 11,2 millones de cubanas y cubanos, condenada en 29 ocasiones por la Asamblea General de Naciones Unidas (29). Por todo ello, Euskadi-Cuba hace un llamado a la solidaridad y a la movilización. El 18 de diciembre celebraremos, en Bilbao, la tercera edición de Kuba Eguna, el Día de Cuba en Euskal Herria (30). Allí continuaremos con nuestra campaña de recogida de donaciones ciudadanas para el envío de material higiénico-sanitario (31), con destino al sistema público de salud de Cuba, que es continuación de la campaña “Jeringuillas para Cuba” que, solo en Euskal Herria, obtuvo fondos para la compra de 655 mil jeringuillas (32). No fue un esfuerzo en vano. Hoy, el 100% de la población vacunable en Cuba ya ha recibido, al menos, una dosis de las vacunas anti Covid-19 Abdala y Soberana 02, creadas por el sector público de la Isla, y el 75% las tres previstas. Las cifras de contagios y fallecimientos en Cuba han vuelto a ser bajas y se ha comenzado ya la aplicación de una dosis de refuerzo, siendo el primer país del mundo en vacunar, masivamente, a niñas y niños (33). Por todo ello, en la Plaza de Bilbao la Vieja, emblemático y combativo barrio bilbaíno, durante todo el sábado 18 de diciembre, se escuchará alto y claro: que por Cuba “¡No Pasarán! Biden, entzun mundua: Unblock Cuba!” (1) http://www.euskadicuba.org/ (2) https://cubainformacion.tv/contra-cuba/20180731/78342/78342-bloqueo-de-eeuu-paraliza-tres-envios-de-fondos-de-euskadi-cuba-a-argentina-para-apoyar-proyecto-cubano-de-salud-visual (3) https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20181105/79291/79291-bloqueo-de-eeuu-paraliza-campana-de-apoyo-a-cubainformacion-tv-tras-ciberataque-yotambiensoycubainformacion/previsualizar (4) https://cubainformacion.tv/contra-cuba/20130530/50306/50306-cuba-rechaza-acusacion-de-terrorismo-y-recuerda-que-eeuu-acoge-y-ampara-terroristas-como-posada-carriles (5) https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-06-21/mesa-redonda-preguntas-y-respuestas-sobre-suspension-temporal-de-depositos-de-efectivo (6) http://www.cubaminrex.cu/es/cuba-acusa-y-emplaza-ee-uu-que-confirme-o-desmienta-que-financio-la-operacion-de-desestabilizacion (7) https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2021-08-09/hemeroteca_articles/sos-bloqueo-cuba (8) https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6996c0c4-aeee-4dbb-8573-95d65d98cf84 (9) https://rebelion.org/destruir-la-cooperacion-vasca-y-cubainformacion-nueva-diana-del-bloqueo-a-cuba/ (10) https://cubainformacion.tv/cuba/82949-sistemas-de-riego-para-la-produccion-de-alimentos-en-manuel-tames-guantanamo-cooperacion-de-euskadi-cuba-contra-el-bloqueo-fotos (11) https://rebelion.org/la-coordinadora-de-ongd-de-euskadi-denuncia-el-veto-municipal-en-vitoria-a-euskadi-cuba/ (12) https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20071005/2096/2096-coordinadora-vasca-de-ongd-expresa-satisfaccion-por-levantamiento-del-veto-politico-a-euskadi-cuba (13) https://aiecc.eu/ (14) https://www.americateve.com/espana/se-hace-viral-video-cubano-contra-los-catalanes-independentistas-n1042729 (15) https://gaceta.es/actualidad/el-apoyo-cubano-a-vox-es-la-voz-de-la-disidencia-al-castrismo-en-espana-20210408-1338/ (16) http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/04/cineasta-espanola-denuncia-acoso-contra-consulado-de-cuba-en-barcelona/ (17) https://www.cubainformacion.tv/especiales/20201005/88116/88116-crear-una-crisis-sanitaria-en-cuba-objetivo-de-la-guerra-contra-su-cooperacion-medica-italiano-francais-deutsch-english-portugues (18) https://www.prisonersdefenders.org/2021/09/28/la-justicia-espanola-abre-investigacion-a-la-asociacion-euskadi-cuba-cubainformacion-tv-y-su-redactor-jefe/ (19) https://www.abc.es/internacional/abci-euskadi-cuba-utiliza-millones-euros-fondos-europeos-para-minar-instituciones-y-desestabilizar-202109281607_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (20) https://www.elcorreo.com/politica/polemica-subvencion-gobierno-20210930225718-nt.html (21) https://www.elcorreo.com/politica/gobierno-vasco-admite-20211105224002-nt.html (22) https://www.elcorreo.com/politica/chiringuito-cubano-20211001221526-nt.html (23) https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20210715/92272/92272-por-cuba-no-pasaran-emigracion-cubana-y-solidaridad-vasca-convocaron-a-centenares-de-personas-en-irunea-pamplona-bilbao-donostia-e-irun-fotos (24) http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/08/miles-de-millones-de-dolares-para-recolonizar-a-cuba-una-obsesion-de-estados-unidos-que-perdura-en-el-tiempo/ (25) https://cubainformacion.tv/solidaridad/20211004/93508/93508-coordinadora-de-ongd-de-euskadi-considera-que-falsas-acusaciones-contra-euskadi-cuba-son-un-ataque-contra-el-trabajo-de-las-ongd-en-su-conjunto (26) https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20211004/93495/93495-plataforma-vasca-de-ongd-elkartasuna-eraldatuz-se-posiciona-junto-a-euskadi-cuba-ante-mentiras-mediaticas (27) http://www.askapena.eus/node/3759 (28) https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20211104/93980/93980-cuba-se-respeta-solidaridad-en-pie-de-lucha-frente-al-ataque-a-la-soberania-cubana-este-15-de-noviembre-comunicado-del-mesc (29) https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/onu-condena-embargo-de-estados-unidos-contra-cuba-598209 (30) https://cubainformacion.tv/solidaridad/20181215/79817/79817-exito-de-participacion-en-su-segunda-edicion-consolido-kuba-eguna-como-espacio-de-la-solidaridad-vasca-y-la-emigracion-cubana-100-fotos (31) http://www.euskadicuba.org/index.php/es/euskadi-cuba/942-2021-07-19-14-39-47 (32) https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20210726/bilbo-y-gasteiz-acogen-movilizaciones-contra-el-bloqueo-a-cuba (33) https://www.cubainformacion.tv/especiales/20211018/93670/93670-primera-vacuna-anti-covid-para-menores-en-eeuu-o-en-cuba-italiano-francais-deutsch-english Comparte este artículo